Португалія

Для 22-річного українця це буде дев'ятий матч цього сезону.

Сьогодні, 31 жовтня, відбудеться матч другого раунду Кубка португальської ліги, у якому Бенфіка у гостях зіграє проти Ароки.

Тренерський штаб "орлів" на чолі з Рогером Шмідтом вирішив випустити в основному складі українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Для 22-річного українця це буде дев'ятий матч у складі "орлів". На його рахунку два сухі матчі за семи пропущених м'ячів у восьми поєдинках.

Матч Арока — Бенфіка розпочнеться о 22:15 за київським часом.