26-річний бразилець зазнав серйозної травми.
Давід Нерес, Getty Images
30 жовтня 2023, 17:21
Вінгер Бенфіки Давіс Нерес більше не зможе допомогти своїй команді цього року. Про це повідомляє Record.
26-річний бразилець, який раніше виступав за донецький Шахтар, отримав травму у матчі проти Каса Пії (1:1).
За інформацією джерела, у бразильця пошкоджений меніск, через що він вибув на кілька місяців.
Найближчим часом гравець і клуб повинні вирішити, чи потрібне хірургічне втручання.
Нинішнього сезону Нерес провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Нерес може залишити Бенфіку цієї зими.