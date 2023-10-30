Португалія

26-річний бразилець зазнав серйозної травми.

Вінгер Бенфіки Давіс Нерес більше не зможе допомогти своїй команді цього року. Про це повідомляє Record.

26-річний бразилець, який раніше виступав за донецький Шахтар, отримав травму у матчі проти Каса Пії (1:1).

За інформацією джерела, у бразильця пошкоджений меніск, через що він вибув на кілька місяців.

Найближчим часом гравець і клуб повинні вирішити, чи потрібне хірургічне втручання.

Нинішнього сезону Нерес провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Нерес може залишити Бенфіку цієї зими.