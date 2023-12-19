Португалія

На Ештадіу Жозе Алвеладе відбулось класичне протистояння чемпіонату Португалії.

У матчі 14 туру чемпіонату Португалії Спортінг на своєму полі приймав Порту. Переможець протистояння мав шанс піднятись на перше місце чемпіонаті, і цим скористались господарі.

Лісабонці забили на старті гри зусиллями Дьокереша, а в другому таймі подвоїли перевагу завдяки голу Педро Гонсалвеша. Порту залишився в меншості на 51-й хвилині після вилучення Пепе.

Перемога дозволила колективу Рубена Аморіма обійти Бенфіку нашого Анатолія Трубіна: наразі у Спортінга — 34 бали, "орли" мають 33 пункти. Порту третій з 31 очком в активі.

Спортинг – Порту 2:0

Голи: Дьокереш, 51, Педро Гонсалвес, 60