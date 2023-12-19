Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 18 грудня 2023 року, 21:45.
Аталанта - Салернітана, Getty Images
19 грудня 2023, 07:19
У матчі 16 туру італійської Серії А Аталанта впевнено обіграла Салернітану з рахунком 4:1.
Перемогу команді Джан П'єро Гасперіні забезпечили забиті м'ячі у виконанні Муріеля, Пашалича, де Кетеларе та Міранчука. У складі гостей єдиний м'яч забив Пірола.
До вашої уваги відео кращих моментів Аталанта — Салернітана у 16 турі італійської Серії А-2023/24:
Аталанта - Салернітана 4:1
Голи: Муріель 47, Пашалич 53, де Кетеларе 83, міранчук 89 — Пірола 10.
Аталанта: Муссо, Де Роон, Джимсіті, Скальвіні, Дзаппакоста (Гатебур 76), Едерсон (Колашинац 67), Пашалич, Руджері, Коопмейнерс (Адопо 85), Лукман (міранчук 85), Муріель (де Кетеларе 67).
Салернітана: Костіль, Данилюк (Брадарич 60), Дьомбер, Пірола, Мадзоккі, Л. Кулібалі, Маджоре (Леговськи 67), Мартеджані (Іквуемесі 67), Кандрева, Діа (Кабрал 86), Чауна (Кастанос 60).
Попередження: Руджері 77 — Пірола 40, Маджоре 65.