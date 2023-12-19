Пристойне досягнення для українського форварда в одному із найкращих чемпіонатів Європи.
Артем Довбик, Getty Images
19 грудня 2023, 07:40
Жирона у матчі 17 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула впевнену перемогу над Алавесом (3:0).
У цьому поєдинку взяв участь український форвард Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі Жирони та відзначився дублем, внаслідок чого кількість його голів в іспанському чемпіонаті досягла позначки десяти.
За інформацією OptaJose, 26-річний українець потрапив у топ-10 гравців, які швидше за інших забили десять голів у Ла Лізі у 21 столітті.
1-2. Роберт Левандовські, Джуд Беллінгем – 10 матчів;
3. Златан Ібрагімович – 12 матчів.
4. Кріштіану Роналду – 13 матчів.
5-6-7. Радамель Фалькао, Тоні Санабрія, П'єр-Емерік Обамеянг – 15 матчів.
8-9. Джузеппе Россі, Артем Довбік – 16 матчів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жірона — Алавес.