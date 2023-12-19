Іспанія

Пристойне досягнення для українського форварда в одному із найкращих чемпіонатів Європи.

Жирона у матчі 17 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула впевнену перемогу над Алавесом (3:0).

У цьому поєдинку взяв участь український форвард Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі Жирони та відзначився дублем, внаслідок чого кількість його голів в іспанському чемпіонаті досягла позначки десяти.

За інформацією OptaJose, 26-річний українець потрапив у топ-10 гравців, які швидше за інших забили десять голів у Ла Лізі у 21 столітті.

1-2. Роберт Левандовські, Джуд Беллінгем – 10 матчів;

3. Златан Ібрагімович – 12 матчів.

4. Кріштіану Роналду – 13 матчів.

5-6-7. Радамель Фалькао, Тоні Санабрія, П'єр-Емерік Обамеянг – 15 матчів.

8-9. Джузеппе Россі, Артем Довбік – 16 матчів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жірона — Алавес.