Португалія

Наставник "орлів" поділився своїми думками про виступи українця Анатолія Трубіна.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував перемогу над Фамаліканом (3:0) у чемпіонаті Португалії, відзначивши гарну гру українського воротаря Анатолія Трубіна.

"Кожна гра важлива, але, звичайно, завершення року перемогою дуже добре для нас, особливо у такій складній грі. Ми дуже добре контролювали гру. Ми забили, і тоді ми могли контролювати хід гри, але у нас були важкі 10-15 хвилин. Нам потрібно було добре захищатися і нам потрібен був надійний воротар, а потім ми вирішили гру двома дуже хорошими голами. Збереження сухих воріт у двох матчах – це дуже позитивно. Зрештою, це була заслужена перемога після важкої роботи.

Ми переживаємо хороший момент. Протягом кількох останніх тижнів ми багато працювали, щоб змінити ситуацію. Гравці завжди б’ються, навіть у складних матчах. Останні три тижні в нас були складні матчі, і ми змогли перемогти в них – це хороший знак. В нас не було багатьох гравців, і нам довелося зробити певні зміни.

У футболі важливо все. Звісно, важливо забивати голи, але треба й добре захищатись. Головне – це захист. Трубін все більше й більше зростає, йому все вдається. Ми завжди можемо розраховувати на нього, коли це потрібно.

В цілому, стабільність у захисті дуже важлива, бо якщо вона є, це означає, що не потрібно забивати багато голів, щоб вигравати матчі. Як я вже казав кілька тижнів тому, ми ще можемо попрацювати над ефективністю в атаці. Наприкінці матчу в нас виникли певні проблеми, пов’язані з тим, що ми забили лише один гол.

Наразі наша гра неідеальна, але ми можемо розраховувати на всіх гравців. Для мене це хороший знак, тому що він означає, що гравці перебувають у хорошій формі, а також те, що командний дух на високому рівні. У новому році ми маємо продовжувати грати саме в такий футбол з таким менталітетом", — наводить слова Шмідта прес-служба "орлів".

Після 15 ігор Бенфіка набрала 36 очок і лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Спортінг та Порту на два бали, але у "левів" є гра в запасі.