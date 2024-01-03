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    03 січня 2024, 09:56

    Бенфіка оформлює трансфер таланта Сантоса

    Гравець може скоро перейти до лісабонської команди.

    Маркос Леонардо - Getty Images
    Маркос Леонардо - Getty Images 03 січня 2024, 09:56

    Бенфіка близька до підписання контракту з Маркосом Леонардо - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

    Офіційний запит від команди було подано, що підтвердив президент Сантоса. 

    Сума трансферу буде складати приблизно 18 мільйонів євро та можливі додаткові виплати. 

    ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок 

    Минулого календарного року він провів 49 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти. 

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