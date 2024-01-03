Бенфіка оформлює трансфер таланта Сантоса

Португалія

Гравець може скоро перейти до лісабонської команди.

Бенфіка близька до підписання контракту з Маркосом Леонардо - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Офіційний запит від команди було подано, що підтвердив президент Сантоса.

Сума трансферу буде складати приблизно 18 мільйонів євро та можливі додаткові виплати.

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Минулого календарного року він провів 49 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти.