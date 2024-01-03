Португалія 03 січня 2024, 09:56 Бенфіка оформлює трансфер таланта Сантоса Гравець може скоро перейти до лісабонської команди. Маркос Леонардо - Getty Images 03 січня 2024, 09:56 Бенфіка близька до підписання контракту з Маркосом Леонардо - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Офіційний запит від команди було подано, що підтвердив президент Сантоса. Сума трансферу буде складати приблизно 18 мільйонів євро та можливі додаткові виплати. ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок Минулого календарного року він провів 49 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти. Команди Бенфіка Сантос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте