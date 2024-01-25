Португалія

Гравець демонструє чудові виступи у Бенфіці.

Анатолій Трубін на першому місці у списку найкращих голкіперів топ-7 європейських ліг за відсотком вдалих сейвів - повідомляє Squawka.

У іграх чемпіонату Португалії показник українського воротаря рівняється 85,7%.

Трубін виступає у Бенфіці з 2023 року, разом з лісабонським колективом 22-річний гравець бере участь у чемпіонській гонці в чемпіонаті і демонструє хороші виступи.

Цього сезону Анатолій провів 25 матчів в усіх можливих турнірах і пропустив в них 21 гол.