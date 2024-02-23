Португалія

Український футболіст може стати одноклубником Анатолія Трубіна.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання тренувального контракту з українським воротарем Ігорем Костенком.

16-річний українець вже три сезони виступає у молодіжній системі португальського клубу, але лише зараз підписав контракт.

Нинішнього сезону Костенко провів 22 матчі за юнацькі команди "орлів".

Зазначимо, що Костенко є вихованцем київського Динамо.

Раніше повідомлялося, що порятунок від Трубіна потрапив у добірку найкращих сейвів тижня у Лізі Європи.