Ліга Європи

Команди дізнались своїх суперників у єврокубковому турнірі.

Сьогодні, 23 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

На минулій стадії турніру брала участь українська команда – донецький Шахтар, але у 1/16 фіналу "гірники" поступилися Марселю.

Нагадаємо, у процедурі жеребкування взяли участь 16 клубів, які були поділені на сіяних та несіяних. На цій стадії турніру зустрічаються переможці стикових матчів та переможці груп Ліги Європи.

Пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

Спарта Прага (Чехія) — Ліверпуль (Англія)

Марсель (Франція) — Вільярреал (Іспанія)

Рома (Італія) — Брайтон (Англія)

Бенфіка (Португалія) — Рейнджерс (Шотландія)

Фрайбург (Німеччина) — Вест Гем (Англія)

Спортінг (Португалія) — Аталанта (Італія)

Мілан (Італія) — Славія Прага (Чехія)

Карабах (Азербайджан) — Баєр (Німеччина)

Перші поєдинки відбудуться 7 березня 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.