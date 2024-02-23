Команди дізнались своїх суперників у єврокубковому турнірі.
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23 лютого 2024, 13:22
Сьогодні, 23 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
На минулій стадії турніру брала участь українська команда – донецький Шахтар, але у 1/16 фіналу "гірники" поступилися Марселю.
Нагадаємо, у процедурі жеребкування взяли участь 16 клубів, які були поділені на сіяних та несіяних. На цій стадії турніру зустрічаються переможці стикових матчів та переможці груп Ліги Європи.
Пари 1/8 фіналу Ліги Європи:
Спарта Прага (Чехія) — Ліверпуль (Англія)
Марсель (Франція) — Вільярреал (Іспанія)
Рома (Італія) — Брайтон (Англія)
Бенфіка (Португалія) — Рейнджерс (Шотландія)
Фрайбург (Німеччина) — Вест Гем (Англія)
Спортінг (Португалія) — Аталанта (Італія)
Мілан (Італія) — Славія Прага (Чехія)
Карабах (Азербайджан) — Баєр (Німеччина)
Перші поєдинки відбудуться 7 березня 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.