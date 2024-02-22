Ліга Європи

22-річний українець зробив шість сейвів, зберігши свої ворота на замку.

Сьогодні, 22 лютого, Бенфіка у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграла внічию з Тулузою (0:0), що дозволило "орлам" вийти в наступну стадію турніру.

У цьому матчі взяв участь український воротар Анатолій Трубін, який вийшов у стартовому складі Бенфіки.

За підсумками матчу Трубін був визнаний найкращим гравцем зустрічі за версією статистичного порталу SofaScore. Його оцінка – 8 балів.

22-річний українець зробив шість сейвів, 46 дотиків до м'яча, 15 точних передач із 31 (48%), а також один виніс.

Для Трубіна це був 12-й сухий матч у складі "орлів". На його рахунку 32 матчі, у яких він пропустив 27 голів.