Ліга Європи

Українець провів сухий поєдинок проти Тулузи.

Вчора, 22 лютого, Бенфіка в гостях зіграла внічию з Тулузою (0:0), завдяки чому забезпечила прохід у наступну стадію турніру.

У цьому матчі взяв участь український воротар Анатолій Трубін, який був визнаний найкращим гравцем за версією статистичного порталу.

В одному з епізодів Тулуза виконувала стандарт, після чого в дотик з п'яти метрів пробив суперник, але незважаючи на це, 22-річний українець парирував удар, потішивши вболівальників "орлів" блискавичною реакцією.

Цього сезону Трубін провів 32 матчі, з яких 12 на нуль при 27 пропущених м'ячах.

Раніше своїми думками після гри із Тулузою поділився головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт.