Українець провів сухий поєдинок проти Тулузи.
Анатолій Трубін, Getty Images
23 лютого 2024, 11:23
Вчора, 22 лютого, Бенфіка в гостях зіграла внічию з Тулузою (0:0), завдяки чому забезпечила прохід у наступну стадію турніру.
У цьому матчі взяв участь український воротар Анатолій Трубін, який був визнаний найкращим гравцем за версією статистичного порталу.
В одному з епізодів Тулуза виконувала стандарт, після чого в дотик з п'яти метрів пробив суперник, але незважаючи на це, 22-річний українець парирував удар, потішивши вболівальників "орлів" блискавичною реакцією.
Цього сезону Трубін провів 32 матчі, з яких 12 на нуль при 27 пропущених м'ячах.
Раніше своїми думками після гри із Тулузою поділився головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт.