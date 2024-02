Вчора, 22 лютого, Бенфіка в гостях зіграла внічию з Тулузою (0:0), завдяки чому забезпечила прохід у наступну стадію турніру.

У цьому матчі взяв участь український воротар Анатолій Трубін, який був визнаний найкращим гравцем за версією статистичного порталу.

В одному з епізодів Тулуза виконувала стандарт, після чого в дотик з п'яти метрів пробив суперник, але незважаючи на це, 22-річний українець парирував удар, потішивши вболівальників "орлів" блискавичною реакцією.

🧤 Von Ballmoos and Svilar's penalty stops, Trubin's reflexes and more...



Which save is best? 🤷‍♂️@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/Lg8MJIk3fa