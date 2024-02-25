Ще один сухий матч для українського голкіпера "орлів".
Бенфіка - Портімоненсе, Getty Images
25 лютого 2024, 21:59
Бенфіка у матчі 23 туру чемпіонату Португалії на своєму полі розгромила Портімоненсе з рахунком 4:0.
Перемогу команді Рогера Шмідта принесли забиті м'ячі у виконанні Давіда Нереса, Анхеля Ді Марії та Рафи Сілви, який оформив дубль.
У цьому матчі взяв участь український воротар "орлів" Анатолій Трубін, який зберіг свої ворота на замку.
Для 22-річного українця це був 33 матч у нинішньому сезоні, з яких 13 на нуль за 27 пропущених м'ячів.
Після 23 турів Бенфіка набрала 58 очок і лідирує у чемпіонаті, випереджаючи Спортінг на три бали, але "леви" мають дві гри в запасі. У Портімоненсе 22 очки і 14 рядок.
Бенфіка — Портімоненсе 4:0
Голи: Рафа Сілва, 55, 75, Давід Нерес, 57, Ді Марія, 59.