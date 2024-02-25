Португалія

Ще один сухий матч для українського голкіпера "орлів".

Бенфіка у матчі 23 туру чемпіонату Португалії на своєму полі розгромила Портімоненсе з рахунком 4:0.

Перемогу команді Рогера Шмідта принесли забиті м'ячі у виконанні Давіда Нереса, Анхеля Ді Марії та Рафи Сілви, який оформив дубль.

У цьому матчі взяв участь український воротар "орлів" Анатолій Трубін, який зберіг свої ворота на замку.

Для 22-річного українця це був 33 матч у нинішньому сезоні, з яких 13 на нуль за 27 пропущених м'ячів.

Після 23 турів Бенфіка набрала 58 очок і лідирує у чемпіонаті, випереджаючи Спортінг на три бали, але "леви" мають дві гри в запасі. У Портімоненсе 22 очки і 14 рядок.

Бенфіка — Портімоненсе 4:0

Голи: Рафа Сілва, 55, 75, Давід Нерес, 57, Ді Марія, 59.