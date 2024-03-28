Англія

Португальський фахівець може замінити Юргена Клоппа.

Юрген Клопп наприкінці січня офіційно оголосив про те, що залишить посаду головного тренера Ліверпуля наприкінці цього сезону, тому мерсісайдці вимушені шукати нового керманича для першої команди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Рубен Аморім, який нині очолює лісабонський Спортінг, продовжує бути однією з головних кандидатур для керівництва "червоних", щоб стати наступником Клоппа.

Зазначається, що Ліверпулю доведеться заплатити Спортінгу відступні у розмірі 30 мільйонів євро, якщо англійський клуб захоче запросити Рубена Аморіма.

Раніше Рубена Аморіма пов'язували також із можливою роботою в Манчестер Юнайтед, Челсі та Барселоні. Щодо Ліверпуля, то на Енфілді мріють про призначення Хабі Алонсо з леверкузенського Баєра.