Португалія

Спортивний директор розглядає подібний варіант у кар'єрі.

Андоні Субісаррета може доєднатися до проекту Андре Віллаш-Боаша у Порту — повідомляє Record.

Це може відбутися у випадку, якщо Андре буде обрано президентом команди 27 квітня.

Раніше Андоні і Віллаш-Боаш працювали разом у Марселі. Також культовий в минулому воротар був спортивним директором у Атлетіку і Барселоні, а зараз працює в якості радника правління у Монтерреї.

Що до Андре, то він знаходиться без роботи з 2021 року, коли його було звільнено з Марселя за невдалі результати. До цього він активно пропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера збірної Португалії.