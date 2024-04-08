Спортивний директор розглядає подібний варіант у кар'єрі.
Андоні Субісаррета - Getty Images
08 квітня 2024, 13:48
Андоні Субісаррета може доєднатися до проекту Андре Віллаш-Боаша у Порту — повідомляє Record.
Це може відбутися у випадку, якщо Андре буде обрано президентом команди 27 квітня.
Раніше Андоні і Віллаш-Боаш працювали разом у Марселі. Також культовий в минулому воротар був спортивним директором у Атлетіку і Барселоні, а зараз працює в якості радника правління у Монтерреї.
Що до Андре, то він знаходиться без роботи з 2021 року, коли його було звільнено з Марселя за невдалі результати. До цього він активно пропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера збірної Португалії.