Португалія

Ще один рейтинг від дослідницького центру.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг гравців до 23 років, які найбільше додали у своїй трансферній вартості за останні шість місяців.

Очолює рейтинг 16-річний вундеркінд Барселони Ламін Ямал, ціна якого зросла на 134 млн євро (з 11 до 145 млн євро).

Друге місце у півзахисника Бенфіки Жоау Невеша, а третє у вінгера Савіо із Жирони.

Також у списку присутні два українці — воротар Анатолій Трубін з Бенфіки, ціна якого зросла на 43 млн євро — до 76 млн євро. Вартість захисника Борнмута Іллі Забарного зросла на 22 млн євро — до 48 млн євро.

Раніше повідомлялося, що у Руху наймолодша команда з топ-61 ліг світу.