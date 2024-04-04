Україна

"Жовто-чорні" посіли перше місце у рейтингу наймолодших команд світу, в яких багато ігрового часу мають футболісти до 21 року.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував світовий рейтинг наймолодших команд із 61 топ-ліг.

Рейтинг було засновано на відсоток зіграних хвилин футболістами до 21 року у внутрішніх чемпіонатах упродовж останнього року.

Рейтинг очолив львівський Рух, середній показник якого становив 52,4%. У складі команди Віталія Пономарьова гравці до 23 років провели 65,5% ігрового часу, до 22 – 55,4%, до 20 – 17,5% та до 19 – 0,4%.

За Рухом розташувалися словацька Жиліна (44,5%) та австрійський Зальцбург (42,7%).

Також у топ-100 потрапили ще два українські клуби – Ворскла – 22,3% (36 місце) та київське Динамо – 15,4% (100).