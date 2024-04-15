Португалія

Тренер Бенфіки Рогер Шмідт пояснив, чому залишив Анатолія Трубіна в запасі.

У рамках 29-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Морейренсе. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін усю гру провів на лавці для запасних. Після гри наставник "орлів" Рогер Шмідт пояснив своє рішення залишити українця в запасі.

"В останніх трьох матчах ми грали одним складом, у дуже складних протистояннях. У матчі з Морейренсе був час для інших гравців показати себе, і це був хороший сигнал для команди, для всього складу.

Запасні гравці показали, що можуть приносити результат, вони добре підготовлені фізично, технічно і мають гарну ментальність, це дуже добре для нас", - цитує Шмідта Maisfutebol.

У наступному матчі Бенфіка зіграє проти Марселя в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.