Німеччина

А поки він святкує неймовірну звитягу у Леверкузені.

Головний тренер новоспеченого чемпіона Німеччини леверкузенського Баєра Хабі Алонсо чекає, що за рік чи два до нього із пропозицією звернеться мадридський Реал. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 44-річний іспанець нещодавно відхилив пропозиції Ліверпуля та Баварії саме з цієї причини. Мерсисайдський клуб при цьому пропонував Алонсо контракт до 2027 року.

Зазначається, що президент "королівського" клубу Флорентіно Перес бачить у іспанці найкращого кандидата на заміну Карло Анчелотті, який наразі очолює "вершкових".

Нагадаємо, що контракт італійського фахівця з реалом розрахований до 30 червня 2026 року.