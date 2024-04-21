Португалія

Тренер висловив думку стосовно результатів своєї команди.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт розповів щодо нинішніх виступів, яка вилетіли з Кубка Португалії та Ліги Європи.

"У програних матчах ми грали в хороший футбол", — цитує Рогера ресурс Noticia Sao Minute.

"Я бачу еволюцію, думаю, у Бенфіки великий потенціал. У наступному сезоні давайте готуватися вигравати трофеї. Іноді у футболі буває так. Ми повинні пройти через моменти розчарування, щоб розвиватися".

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Бенфіка програла Марселю по пенальті.