Україна

Житомиряни їдуть в гості до київського Динамо.

Вінгер Полісся Бені Макуана розповів, як відбувається його відновлення після травми, а також поділився думками щодо матчу з Динамо в УПЛ.

"Мене прооперували десь 1,5 місяця тому, і я вже почуваюся краще. Я займаюся відновленням, працюю з фізіотерапевтами, тобто повним ходом готуюся до наступного сезону. Залишилося ще трохи часу, поки я одужаю повністю та зможу повернутися.

Матч з Динамо? Я вважаю, що перемога на виїзді стане гарним результатом, однак у будь-якому випадку це буде хороший матч хороших команд. Це буде справжнє задоволення", — переконаний Бені.

Нагадаємо, матч Динамо — Полісся пройде сьогодні, 21 квітня, о 18:00 за Києвом.