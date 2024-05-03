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Американський клуб слідкує за аргентинцем.

Півзахисник Бенфіки може змінити клубну прописку цього літа. За ситуацією навколо 36-річного аргентинця спостерігає Інтер Маямі.

За інформацією Фабріціо Романо, Інтер Маямі не робив пропозицій Анхелю та не вів з ним переговорів, американський клуб лише запитував інформацію про ситуацію Ді Марії у Бенфіці.

Контракт чемпіона світу-2022 лісабонським клубом розрахований до 30 червня.

Цього сезону Анхель Ді Марія відіграв за "орлів" 41 матч, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія отримав смертельні погрози.