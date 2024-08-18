Лісабонський клуб набрав три очки.
Анатолій Трубін, Getty Images
18 серпня 2024, 00:43
У другому турі чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Каса Піа.
У стартовому складі господарів вийшов Анатолій Трубін. Українець провів на полі повний матч і не пропустив у свої ворота.
Портал FlashScore колишньому футболісту Шахтаря поставив оцінку 6.7 балів за поєдинок.
Бенфіка - Каса Піа 3:0
Голи: Павлідіс, 70, Гувея, 80, Аурснес, 90.
Після двох турів Бенфіка набрала три очки і посідає восьме місце в лізі.