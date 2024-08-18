У другому турі чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Каса Піа. 

У стартовому складі господарів вийшов Анатолій Трубін. Українець провів на полі повний матч і не пропустив у свої ворота. 

Портал FlashScore колишньому футболісту Шахтаря поставив оцінку 6.7 балів за поєдинок. 

Бенфіка - Каса Піа 3:0
Голи: Павлідіс, 70, Гувея, 80, Аурснес, 90. 

Після двох турів Бенфіка набрала три очки і посідає восьме місце в лізі.