Португалія

Незабаром команда Анатолія Трубіна може отримати нового наставника.

Колишній головний тренер Вулвергемптона Бруну Лаже незабаром може знову очолити Бенфіку. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, переговори відбуваються позитивно і незабаром сторони можуть підписати контракт.

Нагадаємо, раніше 48-річний португалець вже очолював "орлів" — це було з січня 2019 року до червня 2020 року. Також він тренував Вулвергемптон та Ботафого.

Раніше Бенфіка звільнила Роджера Шмідта за невдалі результати на старті нового сезону. Він очолював команду, де виступає українець Анатолій Трубін з літа 2022 року.

Після чотирьох турів Бенфіка посідає сьоме місце у чемпіонаті Португалії.