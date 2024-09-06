Португалія

Спеціаліст вже тренував португальців чотири роки тому.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Бруну Лаже.

Угода з 48-річним португальцем розрахована до літа 2026 року. На своєму новому-старому місці він замінив раніше звільненого Роджера Шмідта.

Лаже вже тренував "орлів" із січня 2019 року до червня 2020 року. Тоді він зміг виграти чемпіонат та Суперкубок Португалії.

Між цими періодами Бруну тренував Вулвергемптон та Ботафого.

Після чотирьох турів Бенфіка набрала сім очок і посідає сьоме місце у чемпіонаті Португалії. Свій наступний матч "орли" разом із українцем Анатолієм Трубіном проведуть Санти-Клари — гра відбудеться 14 вересня.