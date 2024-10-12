Португалія

Саму Омородіон поділився тяжким етапом своєї кар'єри.

Нападник Саму Омородіон прокоментував свій важкий період у складі мадридського Атлетіко, звідки він перебрався до Порту.

"В Атлетіко я тренувався окремо. Я не почував себе футболістом. Приходив на тренування, а голос у голові говорив не робити цього. Почувався погано.

Я проплакав багато ночей. Моїй сім'ї та мамі було дуже важко...Зрештою, дякувати Богу, все швидко закінчилося, і я прийняв найкраще рішення.

Протягом літа ніхто зі мною не розмовляв, і я ні з ким не розмовляв. Я все ще був гравцем Атлетіко, мав бути на тренуваннях, відповідати вимогам, але вже тоді розумів позицію клубу. Такі речі трапляються і це змішує дорослішати, набувати досвіду", — наводить слова Омородіона Marca.

Нинішнього сезону Омородіон провів сім матчів, у яких забив сім голів.