Саму Омородіон поділився тяжким етапом своєї кар'єри.
Саму Омородіон, Getty Images
12 жовтня 2024, 21:40
Нападник Саму Омородіон прокоментував свій важкий період у складі мадридського Атлетіко, звідки він перебрався до Порту.
"В Атлетіко я тренувався окремо. Я не почував себе футболістом. Приходив на тренування, а голос у голові говорив не робити цього. Почувався погано.
Я проплакав багато ночей. Моїй сім'ї та мамі було дуже важко...Зрештою, дякувати Богу, все швидко закінчилося, і я прийняв найкраще рішення.
Протягом літа ніхто зі мною не розмовляв, і я ні з ким не розмовляв. Я все ще був гравцем Атлетіко, мав бути на тренуваннях, відповідати вимогам, але вже тоді розумів позицію клубу. Такі речі трапляються і це змішує дорослішати, набувати досвіду", — наводить слова Омородіона Marca.
Нинішнього сезону Омородіон провів сім матчів, у яких забив сім голів.