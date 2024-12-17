Україна

Український воротар підтримав свого співвітчизника та експартнера по команді на тлі допінг-скандалу.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що лівий вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик пропускав останні матчі на клубному рівні через позитивний допінг-тест, через що йому загрожує тривала дискваліфікація, якщо проба Б покаже аналогічний результат.

Воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін, який виступав із 23-річним вінгером разом у Шахтарі, висловив йому слова підтримки на тлі ситуації, що склалася.

"Залишайся сильним, мій брате", — звернувся Трубін в Instagram до Мудрика.

Нагадаємо, раніше щодо свого позитивного тесту на допінг висловився особисто Михайло Мудрик. Українського вінгера тимчасово відсторонили від футболу.