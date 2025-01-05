Португалія

Португалець навіть зможе зіграти у Лізі чемпіонів.

Форвард Ан-Насра Кріштіану Роналду може завершити кар'єру у Спортінгу, повідомляє El Gol Digital.

За даними джерела, у трансфері також зацікавлений сам 39-річний португалець, який на початку "нульових" розпочинав грати на професійному рівні у складі Спортінгу. Очікується, що Кріштіану повернеться до Лісабона, щоб там завершити кар'єру.

Контракт Роналду з нинішнім клубом розрахований до літа 2025 року.

У цьому сезоні Кріштіану зіграв 16 матчів, забив 14 голів, а також віддав дві гольові передачі.

Раніше стало відомо, що ПСЖ не веде переговорів із Роналду.