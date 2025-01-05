Футболіст сьогодні святкує день народження.
Михайло Мудрик, Getty Images
05 січня 2025, 12:59
Сьогодні, 5 січня, вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик святкує день народження. Футболісту виповнилось 24 роки.
Українська асоціація футболу привітала гравця національної збірної, виклавши в соцмережі відео з його голами.
Також осторонь не залишився клуб Михайла, опублікувавши привітання на адресу Міші.
Нагадаємо, 17 грудня офіційно стало відомо, що вінгер Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.