Англія

Футболіст сьогодні святкує день народження.

Сьогодні, 5 січня, вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик святкує день народження. Футболісту виповнилось 24 роки.

Українська асоціація футболу привітала гравця національної збірної, виклавши в соцмережі відео з його голами.

Також осторонь не залишився клуб Михайла, опублікувавши привітання на адресу Міші.

Нагадаємо, 17 грудня офіційно стало відомо, що вінгер Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.