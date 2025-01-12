Португалія

Завдяки грі українця його команда виграла трофей.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Спортінгом (1:1, 7:6 по пенальті) у фіналі Кубка ліги Португалії.

"Я зробив те, що мав зробити. Вони забили шість-сім пенальті, мені залишилося відбити лише один, щоб ми виграли, і я це зробив. Я хочу і надалі тішити вболівальників і нас, гравців, теж.

Що означає цей титул для решти сезону? Будемо сподіватися, що це був перший із кількох. Я щасливий, минулого року ми були не такими хорошими, але зараз ми відчуваємо себе сильними", – цитує Трубіна A Bola.

У фіналі Кубка португальської ліги Бенфіка перемогла Спортінг. Основний час завершився внічию (1:1), а в серії пенальті перемогу здобула команда Трубіна – українець відбив удар Франсішку Трінкау.