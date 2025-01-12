Німеччина

Тренер незадоволений реалізацією своєї команди.

Баварія мінімально перемогла Боруссію М (1:0) в матчі 16 туру Бундесліги. Після матчі наставник мюнхенців Венсан Компані висловив своє невдоволення реалізацією гольових моментів своїми футболістами.

"Було непросто, але ми впоралися. Задоволені перемогою, але нам однозначно треба більше забивати.

Ми мали моменти збільшити рахунок. Потрібно було знімати всі питання, особливо у другому таймі. Але ми були сильними ментально і показали свою майстерність", – сказав тренер мюнхенців.

Звіт про матч Баварія — Боруссія читайте на Football.ua.