Португалія

Ще одна невдача підопічних Бруну Лаже.

Бенфіка в рамках 19-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 гостювала в Каса Піа.

Відкривши рахунок зусиллями Анхеля Ді Марії, який реалізував пенальті, лісабонські "орли" не зуміли ані збільшити свою перевагу, ані втримати вже наявну, пропустивши один гол у першому таймі й іще два — в другій половині зустрічі.

Каса Піа з 30-ма очками йде шостою в турнірній таблиці, тоді як Бенфіка з 41-м заліковим балом перебуває на другій сходинці.

Каса Піа — Бенфіка 3:1

Голи: Кассіано, 32, Морейра, 60, Ліволан, 90+4 — Ді Марія, 14 (пен.)

Каса Піа: Секейра — Гулар, Фонте (Клюйверт, 87), Чамба — Ларрасабаль (Жералдеш, 73), Бені, Бріту (Соуза, 73), Лелу — Ліволан, Кассіано (Свенссон, 65), Морейра (Роберто, 87)

Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва, Отаменді, Каррерас — Баррейру (Ману, 81), Флорентіну (Павлідіс, 69) — Ді Марія (Еурснес, 81), Кекчю, Актюркоглу (Шельдеруп, 69) — Кабрал (Амдуні, 81)

Попередження: Морейра, Соуза

Зазначимо, що для команди Бруну Лаже це третя поразка за останні п'ять турів чемпіонату Португалії, однак раніше вона поступилася першому Спортінгу та четвертій Бразі.