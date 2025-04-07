Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Португалії, що відбувся 6 квітня 2025 року.

Бенфіка у матчі 28 туру чемпіонату Португалії в гостях розгромила Порту (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині зусиллями Павлідіса, а потім наприкінці першого тайму він же оформив дубль, подвоївши перевагу "орлів".

У середині другого тайму Павлідіс оформив хет-трик, після чого на 81 хвилині Агехова відіграв один м'яч для "драконів". Остаточну крапку в матчі поставив Отаменді на п'ятій компенсованій хвилині другого тайму.

Після 28 турів Бенфіка з українцем Анатолієм Трубіним набрала 68 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці Прімейри, випереджаючи Спортінг (27 ігор) на три бали. Порту йде третім, набравши 56 балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Бенфіка у рамках 28-го туру португальської Прімейри-2024/25:

Порту — Бенфіка 1:4

Голи: Агехова, 81 — Павлідіс, 1, 43, 69, Отаменді, 90+5.

Порту: Д. Кошта — Перес, Еуштакіу (М. Фернандеш, 64), Маркано — Ж. Маріу (Намасо, 78), Варела, Вієйра, Моура (В. Гомес, 84) — Пепе (Боржеш, 64), Агехова, Мора (Педру, 77).

Бенфіка: Трубін — Араужу (Даль, 62), А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Кекчю, Флорентіну — Ді Марія (Шельдеруп, 72), Аурснес, Актюркоглу (Баррейру, 90+1) — Павлідіс (Белотті, 72).

Попередження: Перес, Боржеш, М. Фернандеш — Каррерас.