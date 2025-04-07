Анатолій Трубін поділився своїми думками після гри з "драконами".
Анатолій Трубін, Getty Images
07 квітня 2025, 15:25
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу своєї команди у матчі чемпіонату Португалії проти Порту (4:1).
"Матч, для якого не потрібна була додаткова мотивація. Від першої до останньої хвилини — як єдине ціле.
Не просто результат, а відображення роботи, концентрації та характеру. Дякую всім, хто був із нами", — написав Трубін у своєму Instagram.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Порту — Бенфіка.