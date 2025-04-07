Португалія

Анатолій Трубін поділився своїми думками після гри з "драконами".

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу своєї команди у матчі чемпіонату Португалії проти Порту (4:1).

"Матч, для якого не потрібна була додаткова мотивація. Від першої до останньої хвилини — як єдине ціле.

Не просто результат, а відображення роботи, концентрації та характеру. Дякую всім, хто був із нами", — написав Трубін у своєму Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Порту — Бенфіка.