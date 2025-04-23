Португалія

У контракті футболіста буде прописано суму відступних у розмірі 70 мільйонів євро.

Порту найближчим часом підпише новий контракт з півзахисником Родрігу Морою. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони повністю погодили новий контракт для 17-річного португальця, який буде розрахований до літа 2030 року.

Також наголошується, що у новій угоді буде включення клаусулу у розмірі 70 мільйонів євро, а офіційне оголошення про продовження контракту буде зроблено у травні.

Цього сезону Мора провів 32 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав три гольові передачі.