У контракті футболіста буде прописано суму відступних у розмірі 70 мільйонів євро.
Родрігу Мора, Getty Images
23 квітня 2025, 19:36
Порту найближчим часом підпише новий контракт з півзахисником Родрігу Морою. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони повністю погодили новий контракт для 17-річного португальця, який буде розрахований до літа 2030 року.
Також наголошується, що у новій угоді буде включення клаусулу у розмірі 70 мільйонів євро, а офіційне оголошення про продовження контракту буде зроблено у травні.
Цього сезону Мора провів 32 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав три гольові передачі.