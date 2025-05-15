У федерації запевняють: жодних переговорів із тренером не ведеться, Мартінес лишається на посаді.
Жозе Моурінью, getty images
15 травня 2025, 17:39
Попри нещодавні повідомлення турецьких ЗМІ про нібито попередню домовленість між Жозе Моурінью та національною збірною Португалії, у Федерації футболу Португалії цю інформацію категорично спростували.
За даними видання Record, джерело в організації заявило, що федерація не планує припиняти співпрацю з чинним наставником Роберто Мартінесом і не веде перемовин із жодними іншими кандидатами.
Контракт іспанського фахівця діє до 2026 року, і він продовжує готувати команду до наступного відбіркового циклу.
Наразі 62-річний Моурінью очолює Фенербахче, який за три тури до фінішу сезону займає друге місце в турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на вісім очок.