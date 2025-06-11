Португалія

Останнім клубом португальця був Пасуш де Феррейра.

Колишній захисник київського Динамо Віторіну Антунеш вирішив завершити кар'єру у віці 38 років.

"Так, це правда... Я ніколи не думав, що цей день настане. Пройшло 23 роки в якості професіонала. 23 роки самовідданості, зусиль, стійкості, але також багато радості, досягнень і знань, які я візьму з собою на все життя!

Я прощаюся з полем як гравець, але я впевнений, що поле буде моїм майбутнім, і з тими ж амбіціями я зможу досягти своєї мети! Все, що мені залишилося зробити, це подякувати всім клубам, за які я грав, всім гравцям, тренерам і персоналу, з якими мені довелося працювати. Однієї подяки ніколи не буде достатньо. Ви завжди будете у моєму серці!

Вболівальникам клубів, які я представляв, дякую за всю підтримку, яку ви мені надавали протягом багатьох років. Вболівальникам суперників — я вибачаюсь, якщо я був грубий раз чи два, але знайте, що я дуже поважаю вас усіх за всю вашу відданість своїм клубам, і без вас футбол був би не таким!

І останнє, і найголовніше, спасибі моїй родині, мамі, батькові, дядькам, бабусям та дідусям, але особливо моїм дітям та дружині. Ти була воїном, справжньою жінкою зі зброєю в руках, яка підтримувала мене в найтемніші моменти моєї кар'єри, яка завжди була поруч у найскладніші моменти, яка виховувала наших дітей практично одна за моєї відсутності і ніколи не дозволяла мені зриватися. Ти була і завжди будеш моїм капітаном, прикладом для наслідування та любов'ю всього мого життя!!

Дякую футболу за все, що ти мені дав, я знаю, що в тебе ще багато чого для мене! Це ніколи не буде прощанням — до зустрі!!", — написав Антунеш у своєму Instagram.

Останнім клубом португальця був Пасуш де Феррейра у португальській Сегунді, за який він виступав з літа 2021 року. Цього сезону він провів 36 матчів, забив шість голів та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, Антунеш виступав за київське Динамо з лютого 2015 року до літа 2017 року. На його рахунку 79 матчів, п'ять голів та два асисти.

Також Віторіну виступав за Малагу, Хетафе, Спортінг, Лейшоеш, Паніоніос, Лечче, Рому та Ліворно.

Крім цього, Антунеш провів 12 поєдинків у складі збірної Португалії, в яких він забив один гол.