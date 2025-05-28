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Останнім клубом Вели був Лос-Анджелес.

Колишній нападник збірної Мексики Карлос Вела вирішив завершити кар'єру у віці 36 років. Про це мексиканець повідомив у своєму Instagram.

"Протягом усієї своєї кар'єри я пережив безліч особливих моментів, але настав час офіційно завершити мою професійну футбольну кар'єру.

Не вистачить слів, щоб висловити всю подяку моїй сім'ї, всім клубам, які дали мені шанс, та вболівальникам за їхню підтримку та любов. Дякую. Для мене було честю та привілеєм розділити цю кар'єру з вами”, — написав Вела.

Останнім клубом Карлоса був Лос-Анджелес, де він виступав із січня 2018 року. На його рахунку 189 матчів, 93 забиті м'ячі та 54 асисти.

Також Вела виступав за Реал Сосьєдад, Арсенал, Осасуну, Саламанку та Вест Бромвіч. На його рахунку 576 матчів, 191 гол та 110 гольових передач.

У складі збірної Мексики Карлос провів 72 матчі, в яких забив 19 голів та віддав дев'ять асистів.