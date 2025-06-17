Португалія

Головний тренер Бенфіки вважає, що його команда переважала суперника навіть після вилучення, і налаштована здобути максимум у наступних матчах.

Бенфіка стартувала на Клубному чемпіонаті світу з бойової нічиєї проти аргентинської Бока Хуніорс — матч завершився з рахунком 2:2. Після гри головний тренер португальців Бруну Лаже висловив розчарування результатом, наголосивши, що його команда заслуговувала перемоги.

"Залишилося відчуття, що ми були кращою командою на полі. Ми дуже добре розпочали матч, був чудовий момент у Ренату Санчеша. На жаль, потім ми пропустили два голи", — зазначив наставник.

Бенфіка швидко скоротила відставання ще до перерви, після чого тренерський штаб провів тактичні зміни, аби посилити тиск у другому таймі.

"На другий тайм ми зробили зміну — випустили ще одного гравця ближче до Павлідиса, додали людей між лініями, шукали ті рухи, яких хотіли: короткі діагональні забігання в штрафний", — пояснив Лаже.

Проблем у грі лісабонців додало вилучення, однак навіть у меншості команда продовжувала домінувати на полі.

"На жаль, вилучення ускладнило ситуацію. Проте навіть удесятьох, вважаю, ми були кращими. Ми абсолютно заслужено зрівняли рахунок і, відверто кажучи, могли виграти цей матч", — сказав він.

Бенфіка має в активі одне очко після першого туру. Наступні два матчі стануть вирішальними для боротьби за вихід із групи.

"Маємо один заліковий бал, хотіли три. Попереду ще два матчі, й нам потрібно набрати максимум, щоб вийти до наступного етапу, а це наша мета", — підсумував Бруну Лаже.

У другому турі португальці зустрінуться з представником Океанії — Окленд Сіті.