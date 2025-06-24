Португалія

Український голкіпер захоплюється професіоналізмом аргентинської легенди в Бенфіці.

Голкіпер збірної України та Бенфіки Анатолій Трубін поділився враженнями від роботи з Анхелем Ді Марією. Українець відзначив неймовірну віддачу і професіоналізм аргентинця, який зовсім скоро залишить лісабонський клуб і повернеться до Росаріо Сентраль.

"Він тренується сам, коли йому це потрібно. Якщо за день до гри він хоче відпрацьовувати штрафні удари або пенальті, для мене це просто фантастика. Це хороша можливість навчитися чогось в одного з найкращих.

Коли я приїхав, для мене робота з Ді Марією була схожа на фільм, казку або щось у цьому роді. Я бачив, як він грав у Реалі, Манчестер Юнайтед і ПСЖ, тож можливість ділити з ним одну роздягальню – це просто неймовірно. Я не можу уявити, яким він був би у своїй найкращій формі, — розповів Трубін у коментарі Mais Futebol.

Нагадаємо, Ді Марія повернувся в рідний Росаріо Сентраль.