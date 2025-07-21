Португалія

Колумбійський бомбардир, який феєрив у Сегунді, має замінити Віктора Дьокереша в атаці лісабонського клубу.

Нападник Альмерії Луїс Хав’єр Суарес найближчим часом може стати гравцем лісабонського Спортінга.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний форвард вже узгодив умови особистого контракту з португальським клубом, і зараз сторони завершують оформлення останніх формальностей.

У сезоні-2024/25 Суарес став справжнім лідером атаки Альмерії в іспанській Сегунді — він відзначився 27 голами та сімома асистами у 41 матчі, чим привернув увагу низки європейських клубів.

Очікується, що саме колумбієць стане головною заміною для Віктора Дьокереша, який близький до трансферу в іншу європейську команду.

Спортінг розглядає Суареса як гравця, здатного одразу посилити напад і забезпечити результативність на внутрішній арені та в єврокубках.

Тим часом Спортінг вже готовий вислухати пропозиції щодо чергової зірки