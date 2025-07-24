Португалія

"Дракони" підписали талановитого скандинава.

Порту офіційно закрив трансфер півзахисника збірної Данії Віктора Фрохольдта з датського Копенгагена. Про це повідомляє сайт португальського клубу.

Зазначається, що 19-річний данець підписав з "драконами" трудову угоду до 30 червня 2030 року з прописаною сумою відступних у розмірі 85 млн. євро.

Копенгаген отримає за свого вихованця 20 млн. євро + 2 млн. євро у якості різноманітних бонусів. Ще 5% від трансферу піде на сплату солідарності футбольному клубу Валенсбек, який прийняв участь у вихованні Фрохольдта. Також датський клуб може розраховувати на 10% від наступного перепродажу гравця в іншу команду.

Минулого сезону Віктор Фрохольдт відіграв за Копенгаген 53 матчі, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.