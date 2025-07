Феєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Порту Гонсалу Боржешом.

Угода з 24-річним португальцем, який є вихованцем Бенфіки, розрахована до літа 2029 року.

Сума трансферу склала десять мільйонів євро, а ще один мільйон прописаний у якості бонусів. Також "дракони" отримають 15% від суми майбутнього продажу гравця.

A tradition like no other 🚁#FeyenoordFestival pic.twitter.com/cmpPn0bdBh