Нідерланди. Новина

Гонсалу Боржеш прилетів до Роттердама на персональному гелікоптері клубу.

Феєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Порту Гонсалу Боржешом.

Угода з 24-річним португальцем, який є вихованцем Бенфіки, розрахована до літа 2029 року.

Сума трансферу склала десять мільйонів євро, а ще один мільйон прописаний у якості бонусів. Також "дракони" отримають 15% від суми майбутнього продажу гравця.

Примітно, що Боржеш прибув до Роттердама на персональному гелікоптері клубу, який приземлився на стадіоні, де були представлені й інші новачки команди.

Минулого сезону Боржеш провів 38 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім асистів.