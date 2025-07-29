Португалія

Луїс Суарес став гравцем португальського клубу.

Лісабонський Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Альмерії Луїсом Хав'єром Суаресом Чаррісом.

Угода з 27-річним колумбійцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила близько 22 мільйонів євро.

Суарес перебрався до Альмерії влітку 2023 року з Марселя за вісім мільйонів євро. Минулого сезону він провів 43 матчі, в яких забив 31 гол та віддав вісім асистів.

Нагадаємо, раніше Спортінг продав свого найкращого бомбардира Віктора Дьокереша до Арсеналу за 73,5 млн євро.