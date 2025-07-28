Італія

Туринці розглядають 25-річного данця як пріоритетну мету.

Півзахисник та капітан Спортінга Мортен Юльманн може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного данця зацікавлений туринський Ювентус, який розглядає гравця як пріоритетну мету для посилення середньої лінії команди.

Наголошується, що туринці вже провели попередні переговори з агентом футболіста. "Стара синьйора" готова запропонувати гравцеві контракт на п'ять років із зарплатою у розмірі 3,3 мільйонів євро за сезон.

Також джерело додає, що "леви" вимагають за свого капітана 70 млн євро, тоді як Ювентус розраховує на 35 млн євро і відсоток від майбутнього продажу.

Минулого сезону Юльманн провів 49 матчів, у яких забив чотири голи та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зірвав перехід Тімоті Веа до Марселя через незадовільні умови угоди.