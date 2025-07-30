Португалія

Саги, як у випадку з Дьокерешом, можна уникнути.

Лісабонський Спортінг цьогорічного літнього трансферного вікна вже встиг продати свого мегарезультативного шведського нападника Віктора Дьокереша.

Але на цьому перелік претендентів "на вихід" із стану "левів" себе не вичерпує.

Наступною втратою португальського колективу може стати данський центральний півзахисник та капітан Мортен Юльманн.

Причому від початку чуток щодо можливого відходу 26-річного виконавця вважалось, що великі відступні, прописані в контракті футболіста, стануть відправною точкою в потенційних перемовинах з іншими клубами.

Але останні звіти доводять, що це не так. Тож із пропозицією в 40 млн євро англійський Манчестер Юнайтед цілком може нав’язати конкуренцію туринському Ювентусу.

Тим часом Спортінг готовий іти на поступки клубам-претендентам, але все одно йдеться про 50 млн євро початкової ставки.

За минулий сезон у Юльманна три голи та два асисти в 47 матчах.