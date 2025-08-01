Португалія

Успішний початок нового сезону для "орлів" та українця.

Бенфіка в матчі за Суперкубок Португалії здобула мінімальну перемогу над лісабонським Спортінгом з рахунком 1:0.

Лісабонська команда могла відкрити рахунок уже на п'ятій хвилині, проте гол Педру Гонсалвеша у ворота українського воротаря Анатолія Трубіна було скасовано через офсайд.

Потім на старті другого тайму Бенфіка забила єдиний м'яч у матчі, коли Евангелос Павлідіс із лінії штрафного майданчика "левів" точно пробив по воротах.

Таким чином Бенфіка стала володарем Суперкубка Португалії, який став для неї ювілейним десятим в історії, а останній був завойований у 2023 році. За цим показником Бенфіка обійшла Спортінг, на рахунку якого дев'ять трофеїв, а рекордсменом є Порту – 24.

Для Трубіна це був другий трофей у складі "орлів" після завоювання Кубка португальської ліги минулого сезону.

Спортінг — Бенфіка 0:1

Гол: Павлідіс, 50.

Спортінг: Сілва — Араухо (Кенда, 73), Інасіу, Діоманде (Дебаст, 69), Фреснеда — Юльманн, Моріта (Кочорашвілі, 69) — Гонсалвеш, Трінкан, Катаму (Есгаю, 85) — Гардер (Суарес, 69).

Бенфіка: Трубін — Даль, Отаменді, Сілва, Дедич (Гувея, 88) — Баррейро (Велозу, 90+8), Барренечеа (Флорентіну, 80), Ріос — Актюркоглу (Престіанні, 80), Аурснес, Павлідіс (Енріке, 88).

Попередження: Діоманде, Гонсалвеш, Юльманн, Суарес — Дедич, Отаменді, Сілва, Трубін, Велозу.