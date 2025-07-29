Португалія

Окрім українців "орли" розглядають ще два варіанти.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може продовжити кар'єру в португальському чемпіонаті. Про це повідомляє Central Benfica.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлена Бенфіка, яка продовжує шукати посилення для середньої лінії команди після зриву трансферу Жоау Феліша із Челсі.

Крім Судакова, "орли" розглядають ще двох кандидатів — грека Янніса Констателіаса з ПАОКа та чилійця Даріо Осоріо з Мідтьюлланна.

Минулого сезону Судаков провів 37 матчів, у яких забив 15 голів та віддав шість асистів. На рахунку Констателіаса 47 матчів, десять голів та один асист. Осоріо відіграв 39 ігор — сім голів та три асисти.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка домовляється про трансфер нападника Юніона.