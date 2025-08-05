Португалія

Лондонський клуб запросив 30 мільйонів євро за захисника, але угода не відбулася через фінансові вимоги.

Порту намагався підписати захисника Арсеналу Якуба Ківьора, однак перемовини між клубами завершилися безрезультатно.

За даними видання A Bola, лондонці оцінили 25-річного гравця в 30 мільйонів євро — сума, яка не влаштувала португальський клуб. Через це Порту вирішив зупинити переговори.

Сам Ківьор, за попередніми повідомленнями, налаштований на зміну клубу, оскільки прагне мати більше ігрового часу. Минулого сезону він провів 17 матчів у складі Арсеналу в АПЛ та відзначився одним голом.

Поки що майбутнє польського захисника залишається відкритим, однак очевидно, що інтерес до нього на трансферному ринку зберігається.

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