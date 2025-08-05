Іспанія

Мадридський клуб продовжує стежити за півзахисником ПСЖ, однак перспективи угоди залишаються мінімальними.

Півзахисник Парі Сен-Жермен Вітінья привернув увагу мадридського Реала. Іспанський гранд вже деякий час спостерігає за 24-річним португальцем і зацікавлений у можливому трансфері.

Однак, за інформацією джерела Madrid Xtra, у Реалі розуміють, що підписати Вітінью буде вкрай складно. Керівництво клубу усвідомлює, що ПСЖ навряд чи відпустить одного зі своїх ключових півзахисників, особливо в контексті боротьби за найвищі цілі в новому сезоні.

Наразі Вітінья залишається важливою фігурою у центрі поля парижан і має чинний контракт з клубом.

Раніше стало відомо, що Доннарумма готовий достроково розірвати контракт з ПСЖ.